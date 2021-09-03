Две недели осталось у предпринимателей Владивостока для подачи заявлений на субсидии до 500 тысяч рублей

Более 20 бизнесменов с начала года подали заявки на получение субсидии от «Центра развития предпринимательства» (ЦРП), семь из них средства уже получили. Максимальная сумма финансовой поддержки составляет 500 тысяч рублей. Сейчас на рассмотрении у специалистов Центра и администрации Владивостока 14 пакетов документов. Заявки принимаются до 15 сентября в «Центре развития предпринимательства», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Бизнесмены, работающие более года, могут возместить часть затрат за уплаченные арендные платежи, приобретение оборудования и первоначальный авансовый платеж по договору лизинга.

Среди компаний, получивших субсидии по 250 тыс. рублей на возмещение части арендных платежей по договорам аренды коммерческой недвижимости, – рекламно-производственная компания «Ренар» и «Дальневосточный центр экспериментальных технологий».

Одним из получателей субсидии стала стоматологическая клиника «Аквамарин-Дент». Как рассказала директор клиники Инга Грицыно, эти средства помогут предприятию рассчитаться за приобретенный современный микроскоп высокого класса.

«Его стоимость составляет порядка 2 млн рублей, конечно, это немалые деньги, и мы обратились в «Центр развития предпринимательства» Владивостока. Нам выделили субсидию в размере 500 тысяч рублей – мы рады, что сможем покрыть часть расходов на технику. Причем получить средства было несложно, я не видела никаких препятствий, мне всё рассказали, помогли. Благодаря тому, что нам оказал помощь «Центр развития предпринимательства», наша клиника сейчас может работать на высококлассном оборудовании и повышать качество своих услуг», - уточнила Инга Грицыно.

Также предприниматели могут получить субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. К ним относятся возмещение затрат на регистрацию ИП или ООО, а также выплаты по передаче прав на франшизу, приобретение техники для бизнеса, офисной мебели, и даже на создание сайта или приложения для своего дела.

В городском управлении экономического развития рассказали, что финансовую поддержку бизнесу оказывают в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2020-2025 годы. Всего на поддержку малого и среднего бизнеса во Владивостоке в 2021 году предусмотрено 10 миллионов рублей.

Приоритетными отраслями для получения финансовой поддержки являются сферы обрабатывающего производства, строительства, логистики, образования, ухода за детьми, то есть «социальный» бизнес, медицинские услуги, а также бизнес, работающий в сфере развития внутреннего туризма и общественного питания.

Стоит отметить, что в 2020 году поддержку получили 26 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 9,5 млн рублей.

Подробнее узнать о предоставлении субсидий можно в городском «Центре развития предпринимательства» по телефонам 8 (423) 260-68-03, 260-69-26.

Напомним, вчера на полях ВЭФ-2021 в рамках сессии «Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока» обсудили вопросы развития и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. В дискуссии принял участие глава Владивостока Константин Шестаков и рассказал об опыте поддержки предпринимателей в городе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]