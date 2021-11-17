Бизнес с Некрасовского рынка: от предпринимателей поступают первые заявки на финподдержку

В Центре развития предпринимательства Владивостока (ул. Запорожская, 77) продолжается прием заявок на финансовую поддержку бизнеса, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в 2021 году, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Помощь готовы оказать и тем предпринимателям, чей бизнес пострадал во время пожара на Некрасовском рынке. Заявки принимают до 26 ноября.

Как уточнили в городском управлении экономического развития, первый пакет документов уже принят.

«Со старта приема заявлений, понедельника, 15 ноября, за консультацией об условиях оказания финансовой поддержки обратились 12 пострадавших предпринимателей, среди которых три уже посетили Центр развития предпринимательства», - рассказали специалисты управления.

Как минимум, для получения средств необходимо предоставить сведения о регистрации бизнеса во Владивостоке и состоять в Едином реестре МСП, предоставить справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, а также документы о ведении бизнеса на Некрасовском рынке.

Все подробности об условиях получения финансовой поддержки можно узнать в Центре развития предпринимательства по телефону 260-68-03 (время работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]