Константин Шестаков: Бизнес, пострадавший от пожара на Некрасовском рынке, получит поддержку

Администрация Владивостока окажет поддержку предпринимателям, которые пострадали от пожара на Некрасовском рынке сегодня, 26 октября. Разработать финансовую и имущественную поддержку пострадавшему бизнесу поручил глава города Константин Шестаков на заседании координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Управление экономического развития готово перераспределить средства, которые пойдут на поддержку пострадавшего бизнеса.

«Как минимум, средства должны быть направлены на поддержку вполне конкретным пострадавшим предпринимателям. Важно, чтобы люди могли за этими средствами обратиться сразу. Также нужно проработать вопрос по увеличению объёма поддержки, - поручил Константин Шестаков. - Мы понимаем, что у людей ситуации разные: нужно платить за квартиру, ипотечные платежи и прочее. Предприниматели рассчитывали на доходы от своего бизнеса, и нужно прямо сейчас помочь им закрыть эти моменты».

Пострадавшим предпринимателям также будут предоставлены альтернативные площадки для торговли на других городских участках.

«Нужно определить площадки, где пострадавшие предприниматели смогут реализовывать продукцию. Их нужно собрать и передать бизнесу для ознакомления», - поручил глава города.

Кроме того, на этой неделе запланирован прием предпринимателей совместно с прокурором города, а также профильными управлениями администрации города, краевыми министерствами и институтами развития бизнеса.

«Эта встреча позволит проработать экстренные меры для поддержки бизнеса. Например, для пострадавших от пожара в ТЦ «Максим» был создан специальный кредитный продукт с минимальной ставкой», - напомнил Константин Шестаков.

Все предприниматели, пострадавшие от пожара на Некрасовском рынке, могут обратиться по телефону к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморье 8-914-797-80-31.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru