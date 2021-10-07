Почти 50 елочных базаров будет работать во Владивостоке в этом году

Площадки для торговли елками и новогодними украшениями согласовали на первом заседании обновленного Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Владивостока. Заседание прошло под председательством первого заместителя главы администрации города Сергея Дмитриенко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На совете была представлена концепция елочных базаров, которая подразумевает 50 площадок для торговли. Из них семь - крупные точки площадью от 30 до 50 квадратных метров. Остальные смогут работать в формате автолавок.

На крупных базарах предприниматели смогут реализовать не только ели, но и другие новогодние украшения. Торговые места предлагается украсить гирляндами, огородить их небольшими деревянными заборами по периметру, а над входной зоной размещать баннеры для привлечения внимания.

«Мы предлагаем сделать крупные елочные базары площадью 30-50 квадратных метров по семи адресам: Анны Щетининой, 19, Верхнепортовая, 68, Жигура, 48 и 2б, Красного Знамени, 86, Нахимова, 1 и Полярная, 1. Они должны стать местом притяжения горожан и создавать праздничное настроение», – рассказал начальник управления экономического развития города Александр Вициенко.

Планируется, что на данных торговых точках люди смогут купить не только елку, но и украшения в дом – от хвойных букетов и надверных гирлянд до игрушек и подставок для ели. Площадки будут предложены на аукционах уже в октябре.

Член совета, вице-президент Союза «Приморской торгово-промышленной палаты» Михаил Веселов поддержал подход городской администрации в организации размещения елочных базаров и нестационарных торговых объектов в целом.

«Предлагаю одобрить подход администрации Владивостока к наведению порядка уличной торговли в части размещения НТО, – пояснил он. – Администрация наводит элементарный порядок. Это нормальная, но очень кропотливая работа, поэтому предлагаю утвердить данные объекты для елочных базаров».

Первый замглавы администрации отметил, что сейчас во Владивостоке проводится анализ всех нестационарных объектов торговли и оказания услуг. Всего выявлено более тысячи подобных объектов.

«Первые результаты анализа помогли нам определить как самые «плотные» места, так и найти новые точки для малого и среднего бизнеса в формате НТО. К следующему заседанию совета мы предложим на обсуждение порядка 40 новых площадок для НТО, – заявил Сергей Дмитриенко. – Сегодня мы также ведем переговоры с несколькими компаниями по созданию цивилизованных рынков в формате НТО, но с благоустройством, закрытыми и удобными зонами торговли».

Кроме того, он предложил назначить заместителем председателя Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Владивостока человека из бизнеса. Он будет на полных правах осуществлять деятельность совета – координировать тематики и направления обсуждения.

«Таким образом работа совета будет больше ориентирована на бизнес-подход. На совете будем обсуждать вопросы, которые действительно волнуют бизнес. Прошу подумать, если кто-то из вас готов выдвинуть свою кандидатуру, то на следующем заседании совета можно проголосовать», – обратился к предпринимателям Сергей Дмитриенко.

Напомним, что в прошлом году во Владивостоке определили 16 площадок для продажи елок. Они работали с 12 по 31 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]