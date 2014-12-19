Елочных базаров во Владивостоке стало существенно меньше





Первые точки продаж новогодних елок открылись в краевой столице. Хвойных красавиц в этом году горожане смогут купить на 20 разных площадках, — сообщили «Вестям: Приморье» в городской администрации.

Число елочных базаров в этом году уменьшилось с 31 до 20. Такое решение принято в связи с тем, что в прошлом году остались нераспроданными сотни хвойных деревьев, которые за несколько часов до Нового года были брошены в местах продаж.

Подготовленные в этом году площадки для торговли елей – это традиционные места базаров, к которым можно подъехать на автомобиле и общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах рядом с жилыми домами.

Новогодние елки можно будет купить по следующим адресам:

- ул. Верхнепортовая, 68 (две автолавки);

- ул. Жигура, 48;

- ул. Карьерная, 22;

- проспект Красного Знамени, 73;

- проспект Красного Знамени, 114 (две автолавки);

- ул. Лермонтова, 75;

- ул. Светланская, 177;

- ул. Фадеева, 12б;

- ул. Шилкинская, 21;

- ул. Воронежская, 1;

- ул. Анны Щетининой, 19;

- ул. Сабанеева, 16;

- ул. Аллилуева, 6;

- ул. Луговая, 58;

- Океанский проспект, 41;

- ул. Пшеницына, 22;

- ул. Руднева, 1б;

- ул. Руднева, 13в, стр. 3.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]