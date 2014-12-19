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Елочных базаров во Владивостоке стало существенно меньше

Елочных базаров во Владивостоке стало существенно меньше

Фото: vlc.ru


Первые точки продаж новогодних елок открылись в краевой столице. Хвойных красавиц в этом году горожане смогут купить на 20 разных площадках, — сообщили «Вестям: Приморье» в городской администрации.

Число елочных базаров в этом году уменьшилось с 31 до 20. Такое решение принято в связи с тем, что в прошлом году остались нераспроданными сотни хвойных деревьев, которые за несколько часов до Нового года были брошены в местах продаж.

Подготовленные в этом году площадки для торговли елей – это традиционные места базаров, к которым можно подъехать на автомобиле и общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах рядом с жилыми домами.

Новогодние елки можно будет купить по следующим адресам:

 - ул. Верхнепортовая, 68 (две автолавки);
- ул. Жигура, 48;
- ул. Карьерная, 22;
- проспект Красного Знамени, 73;
- проспект Красного Знамени, 114 (две автолавки);
- ул. Лермонтова, 75;
- ул. Светланская, 177;
- ул. Фадеева, 12б;
- ул. Шилкинская, 21;
- ул. Воронежская, 1;
- ул. Анны Щетининой, 19;
- ул. Сабанеева, 16;
- ул. Аллилуева, 6;
- ул. Луговая, 58;
- Океанский проспект, 41;
- ул. Пшеницына, 22;
- ул. Руднева, 1б;
- ул. Руднева, 13в, стр. 3.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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