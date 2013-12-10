Адреса продажи елок в городе (список)
Елки во Владивостоке будут продавать на 20-ти площадках
Во Владивостоке определены 20 площадок, где в преддверии Нового года развернется продажа ёлок. По 11 из них будет проведен аукцион, который состоится 12 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.
Планируется, что ёлки будут продавать по следующим адресам:
- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)
- ул. Жигура, 48
- ул. Карьерная, 22
- просп. Красного Знамени, 73
- просп. Красного Знамени, 114 (две автолавки)
- ул. Лермонтова, 75
- ул. Светланская, 177
- ул. Фадеева, 12б
- ул. Шилкинская, 21
- ул. Воронежская, 1
- ул. Анны Щетининой, 19
- ул. Сабанеева, 16
- ул. Аллилуева, 6
- ул. Луговая, 58
- Океанский пр., 41
- Пшеницына, 22
- Руднева, 1б
- Руднева, 13в, стр. 3
Как пояснили в управлении экономического развития, большинство участков - это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, сюда можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.
Вместе с тем, число елочных базаров в этом году уменьшено – с 31 до 20 площадок. Такое решение принято в связи с тем, что сотни непроданных деревьев в прошлом году за несколько часов до Нового года были попросту брошены торговцами на местах продажи. Уже начиная с 1 января городские службы были вынуждены массово вывозить никому не нужные елочки на мусорный полигон.
Специалисты рассчитывают, что число вырубленных елок в этом году может быть также уменьшено с учетом опыта прошлых лет, что сохранит лесных красавиц в местах их произрастания в тайге.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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