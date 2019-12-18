Где и когда откроются елочные базары во Владивостоке
Во Владивостоке определены 16 площадок, где в преддверии Нового года развернется продажа ёлок. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, планируется, что ёлки будут продавать с 12 по 31 декабря по следующим адресам:
- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)
- ул. Жигура, 48
- ул. Лермонтова, 75
- ул. Светланская, 177
- ул. Фадеева, 12б
- ул. Шилкинская, 21
- ул. Воронежская, 1
- ул. Анны Щетининой, 19
- ул. Сабанеева, 16
- ул. Аллилуева, 6
- ул. Луговая, 58
- Океанский пр., 41
- Пшеницына, 22
- Руднева, 1б
- Руднева, 13в, стр. 3
Большинство участков - это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.
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