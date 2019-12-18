Где и когда откроются елочные базары во Владивостоке

Во Владивостоке определены 16 площадок, где в преддверии Нового года развернется продажа ёлок. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, планируется, что ёлки будут продавать с 12 по 31 декабря по следующим адресам:

- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)

- ул. Жигура, 48

- ул. Лермонтова, 75

- ул. Светланская, 177

- ул. Фадеева, 12б

- ул. Шилкинская, 21

- ул. Воронежская, 1

- ул. Анны Щетининой, 19

- ул. Сабанеева, 16

- ул. Аллилуева, 6

- ул. Луговая, 58

- Океанский пр., 41

- Пшеницына, 22

- Руднева, 1б

- Руднева, 13в, стр. 3

Большинство участков - это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]