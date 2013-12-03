Во Владивостоке прошли «облавы» на елочных нелегалов

Работу несанкционированных елочных базаров пресекают специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока совместно с сотрудниками полиции. Первые рейдовые мероприятия прошли в Первореченском районе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

К административной ответственности были привлечены торговцы, развернувшие незаконную деятельность по следующим адресам: ул. Адмирала Горшкова, 24, проспект 100-летия Владивостока, 22, Тухачевского, 53 и Печорская, 8. В отношении каждого нарушителя составлены протоколы сразу по двум статьям – за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы и за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

«В погоне за прибылью предприимчивые граждане порой организовывают свою деятельность прямо на газонах и пешеходных зонах, чем доставляют большие неудобства горожанам. В отношении каждого нелегального продавца составляем протокол об административном правонарушении. Рейды будут продолжены», – отметили в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Напомним, что в этом году во Владивостоке определены 16 площадок, где развернется продажа ёлок. Планируется, что ёлки будут продавать до 31 декабря по следующим адресам:

- улица Верхнепортовая, 68 (здесь будет установлено две автолавки)

- ул. Жигура, 48

- ул. Лермонтова, 75

- ул. Светланская, 177

- ул. Фадеева, 12б

- ул. Шилкинская, 21

- ул. Воронежская, 1

- ул. Анны Щетининой, 19

- ул. Сабанеева, 16

- ул. Аллилуева, 6

- ул. Луговая, 58

- Океанский пр., 41

- Пшеницына, 22

- Руднева, 1б

- Руднева, 13в, стр. 3

Большинство участков - это традиционные места продажи елок, они удобны для жителей, к ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. Значительное количество торговых точек расположено в спальных районах – поближе к жилым домам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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