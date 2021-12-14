12 площадок для торговли елками определили во Владивостоке

Во Владивостоке развернулась работа ёлочных базаров. В этом году администрация определила 12 мест для законной торговли новогодними елками, в том числе пять мест - для организации крупных елочных базаров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На крупных точках предприниматели могут предложить жителям не только елки, но и другую новогоднюю атрибутику, сообщили в управлении экономического развития города.

«Жители смогут в одном месте приобрести всё необходимое к празднику - елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы. А предприниматель - получить дополнительный доход», - уточнили специалисты.

Чтобы крупные елочные базары стали украшением города, они должны быть оформлены в едином стиле: иметь по периметру ограждение из деревянных реек со специальным освещением, гирлянды, выставлять елки необходимо на типовых модулях, а над входной зоной - разместить праздничный баннер.

До 31 декабря купить елку на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по адресам:

ул. Анны Щетининой, 19

ул. Верхнепортовая, 68 (два места)

ул. Воронежская, 1

ул. Жигура, 48

просп. Красного Знамени, 90

просп. Красного Знамени, 114

ул. Лермонтова, 75

ул. Пшеницына, 22

ул. Светланская, 177

ул. Фадеева, 12б

ул. Шилкинская, 21

Предприниматели могли в ноябре и декабре подать заявку на участие в аукционе, где разыгрывались торговые места.

Как уточнили в городском управлении экономического развития, сотрудниками администрации совместно с УМВД ежедневно будут проводить рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи новогодних елей в неустановленных местах.

«Правонарушители будут привлечены к административной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. Протоколы будут составляться сразу по двум статьям – за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неустановленных местах», - разъяснили специалисты

Одной из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении согласно ст. 27.10 КоАП РФ может являться изъятие продукции. Во избежание неприятностей администрация Владивостока призывает предпринимателей осуществлять торговлю исключительно на законных основаниях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]