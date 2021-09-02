Константин Шестаков: Готовы искать новые инструменты поддержки малого бизнеса

Вопросы развития и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса обсудили в рамках Восточного экономического форума 2 сентября на сессии «Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока». В дискуссии принял участие глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Участниками сессии также стали представители «ОПОРЫ РОССИИ», Минвостокразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации развития малого и среднего бизнеса, Ассоциации местных производителей провинции Хэйлунцзян (КНР) и других.

В своем выступлении мэр Владивостока рассказал об опыте поддержки бизнеса в городе, а также обозначил основные проблемы, которые необходимо решать при поддержке федеральной власти.

Так, Константин Шестаков отметил, что во Владивостоке одной из первых мер, принятых новой командой в этом году, стал мораторий до конца года на демонтаж нестационарных торговых объектов, даже если у их владельцев закончился договор аренды. Такая мера оказалась особенно актуальной в период пандемии.

Кроме того, был отозван проект правового акта, который в разы увеличивал арендную плату за землю для бизнеса. Сейчас идет работа совместно с предпринимателями, чтобы установить эффективные коэффициенты для арендной платы, которые были бы посильными и для бизнеса и оптимальными для местного бюджета.

Принято решение заключать контракты на транспортное обслуживание горожан не на год, а сразу на три, что позволит перевозчикам пользоваться кредитами на обновление парка и иметь бОльшую уверенность в работе компании.

Муниципалитет уже сейчас создал дополнительно 100 торговых мест для продажи фермерской продукции. В работе ещё один проект - создание новых современных торговых зон, где свою продукцию смогут представить как мелкие, так и крупные товаропроизводители.

На следующий год в бюджете уже предусмотрены средства для предоставления субсидий небольшим частным организациям - на создание групп присмотра и ухода за детьми - как альтернатива муниципальным детсадам. В аренду бизнесу будут предложены пляжные территории.

Константин Шестаков рассказал также о большом проекте реконструкции и благоустройства в историческом центре города, что может стать точкой притяжения для туристов, и здесь не обойтись без малого и среднего бизнеса, который предложит широкий спектр разнообразных услуг.

Вместе с тем, необходим ряд мер со стороны федеральных органов, которые помогут развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Для грамотного принятия решений нам нужны достоверные данные и глубокий анализ развития отраслей, - подчеркнул Константин Шестаков. - Полные данные есть, к примеру, у налоговой службы, но нам они необходимы в обобщенном виде. Нынешняя правовая база не позволяет нам их получать, что мы и предлагаем пересмотреть».

Мэр предложил также усовершенствовать законодательство в области утверждения схем нестационарных торговых объектов, а также налогов, которые идут в местный бюджет.

К слову, руководитель АО «Федеральная корпорация МСП» Александр Исаевич отметил, что в ближайшей перспективе налоговая служба планирует открыть основные обобщенные данные по развитию бизнеса для свободного доступа.

Спикеры обсудили эффективность мер поддержки предпринимательства, признав, что на этом пути еще множество нерешенных задач.

Например, услуги финансовой и другой поддержки бизнеса должны сами приходить к предпринимателям - примерно как банковские услуги, когда продавцы кредитов сами находят клиентов и постоянно им звонят с предложениями продуктов.

В такой работе важен также опыт разных городов и регионов, а также других стран.

Напомним, Восточный экономический форум открылся во Владивостоке сегодня, 2 сентября. Форум учрежден указом президента России в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

Мероприятия проходят в формате панельных сессий, круглых столов, бизнес-диалогов. Участниками мероприятия стали представители крупного бизнеса, власти, госкорпораций, инвесторы, руководители регионов, представители зарубежных стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]