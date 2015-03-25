Закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии одобрен Советом Федерации

Совет Федерации в ходе заседания во вторник, 2 июня, одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки малого и среднего предпринимательства и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет РИА Новости.

Меры поддержки коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса и других.

В частности, законом предусмотрено увеличение пособие на детей в возрасте до 1,5 года в два раза — до 6752 рублей. Также максимальный размер пособия увеличится для тех, кто потерял работу во время декрета, — с 6000 рублей до 13 504 рублей.

Кроме того, малый и средний бизнес получит право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.

Также малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, пострадавших от коронавируса, смогут досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]