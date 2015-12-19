Пенсионеры получат отсрочку по долгам

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект был внесен руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и Председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей, отмечается на сайте ГД.

Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года.

В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей законопроектом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта до 1 октября 2020 года в отношении должников – граждан и должников – индивидуальных предпринимателей «не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств», сказано в пояснительной записке.

При этом такие меры, как подчеркивают авторы, не будут распространяться на тех должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

По словам Александра Хинштейна, «вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов».

Парламентарий подчеркнул, что, в случае принятия законопроекта, судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров, при этом закон дает право накладывать дополнительные ограничения на имущество должников.

В свою очередь Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что предложенный в законопроекте льготный режим может затронуть около трех миллионов организаций и индивидуальных предпринимателей и свыше полутора миллионов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.

Он сообщил также и об упрощении процедуры получения рассрочки – для этого не потребуется прибегать к помощи судебных инстанций, достаточно обращения непосредственно в Федеральную службу судебных приставов, что существенно ускорит решение вопроса.

«Наконец, мы вводим мораторий до октября на взыскание с должников их личного имущества. Это важно в нынешних условиях, чтобы люди, потерявшие работу, доход и оказавшиеся в долгах, не лишились попросту самых необходимых личных вещей», — сказал Василий Пискарев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]