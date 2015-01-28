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Пенсионеры получат рассрочку по долгам
В соответствии с законом рассрочку смогут получить пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества, сообщают «Вести:Приморье».
Долг по кредитному договору не должен превышать 1 млн рублей, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в список наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции отраслей экономики. Их долг не должен превышать 15 млн рублей, отмечается на сайте ГД РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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