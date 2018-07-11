Должники по кредитам вздохнут спокойно: принят законопроект по задолженностям

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект был внесен руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым и Председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей, отмечается на сайте ГД.

В свою очередь, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей законом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

До 1 октября 2020 года в отношении должников — граждан и должников — индивидуальных предпринимателей «не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств», сказано в пояснительной записке.

При этом такие меры, как подчеркивают авторы, не будут распространяться на тех должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

По словам Александра Хинштейна, «вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов».

Кроме того, в случае окончательного одобрения законопроекта судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров, при этом закон дает право накладывать дополнительные ограничения на имущество должников.

Также упрощается процедура получения рассрочки – для этого не потребуется прибегать к помощи судебных инстанций, достаточно обращения непосредственно в Федеральную службу судебных приставов, что существенно ускорит решение вопроса.

«Наконец, мы вводим мораторий до октября на взыскание с должников их личного имущества. Это важно в нынешних условиях, чтобы люди, потерявшие работу, доход и оказавшиеся в долгах, не лишились попросту самых необходимых личных вещей», — сказал Василий Пискарев.

Закон должен будет вступить в силу с момента его опубликования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]