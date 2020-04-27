Расторжение договора аренды без штрафов: ГД приняла закон

Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

Вопрос о поддержке арендаторов находился на контроле у Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Он поручил разобраться в ситуации, когда арендодатели поднимают стоимость аренды в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя. Кроме того, такое расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы и ему в этом было отказано, отмечается на сайте ГД.

Также субъекты малого и среднего предпринимательства получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]