Отсрочку по арендной плате можно получить на весь период пандемии

В связи с пандемией коронавируса по всей России сейчас активно принимаются меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Одной из этих мер является послабление в оплате арендной платы. Об этом заявила заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко.

По ее словам, арендодатели должны заключить дополнительное соглашение с арендатором об отсрочке уплаты платежей по договорам аренды недвижимости. Это касается как государственного и муниципального имущества, так и частного имущества.

В период введения режима повышенной готовности (напомним, что режим введен в РФ с начала марта) воспользоваться отсрочкой платежей можно двумя способами:

1) арендаторы имеют право не платить аренду, но при одном условии, что вернут всю сумму арендодателю равными суммами с начала 2021 в течение двух лет.

2) также у арендаторов есть возможность до 1 октября вносить всего лишь 50% от арендной платы, тем не менее эту сумму также придется вернуть с начала 2021 года в течение двух лет, равными платежами ежемесячно.

Как отметила Оксана Тарасенко, никакие санкции за задержку оплаты в это время не действуют.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]