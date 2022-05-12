Во Владивостоке приняты дополнительные меры для поддержки малого и среднего бизнеса

Дополнительные антикризисные меры поддержки малого и среднего предпринимательства разработаны в администрации Владивостока. Среди них – временный мораторий на взимание платы за размещение нестационарных торговых объектов (НТО), реализующих социально значимые товары, отмена в текущем году ежегодной индексации размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, продление договоров аренды муниципальных земельных участков и участков, государственная собственность на которые не разграничена. Также отменены плановые проверки в рамках муниципального контроля, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Как рассказали в управлении экономического развития, с 1 апреля по 1 июля 2022 года на территории Владивостока введен мораторий на взимание платы за размещение НТО, которые торгуют социально значимыми товарами и хлебобулочными изделиями. Мораторий введен для хозяйствующих субъектов, не имеющих на 5 марта текущего года задолженности по плате за размещение НТО, с рассрочкой по внесению платы равными долями до 31 декабря 2022 года.

Эта мера поддержки предусмотрена постановлением администрации города Владивостока от 04.04.2022 № 712 «О введении моратория на взимание платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории ВГО».

Меры поддержки предложены и для рекламной отрасли. С 1 апреля по 1 июля предусмотрена отсрочка платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Эта плату затем необходимо внести равными долями до конца 2022 года.

Также администрация Владивостока отозвала с рассмотрения в думе города проект муниципального правового акта, предусматривающий проведение индексации расценок на 107,36 % по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Арендаторам муниципальных земельных участков и участков, государственная собственность на которые не разграничена, будет осуществляться продление договоров аренды в соответствии с пунктом 3 статьи 8 федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, до конца 2022 года установлен мораторий на проведение проверок малого бизнеса. При этом установлен закрытый перечень объектов, в отношении которых могут проводиться некоторые плановые проверки в 2022 году.

Отменены плановые контрольные мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году проводятся также исключительно по закрытому перечню установленных оснований. Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок исполнения действующих предписаний, выданных до 10 марта 2022 года, продлевается автоматически на 90 календарных дней без ходатайства (заявления) контролируемого лица. Контролируемое лицо вправе ходатайствовать о дополнительном продлении этого срока.

Проведение профилактических мероприятий допускается без ограничений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]