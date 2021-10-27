Более 20 млн рублей не доплатили владельцы НТО в казну Владивостока

Более 20 миллионов рублей задолжали администрации Владивостока предприниматели, чьи объекты включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Взыскивать задолженность по арендным платежам специалисты мэрии будут в судебном порядке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день в схему размещения НТО во Владивостоке включено более 800 объектов. Цена за каждое место зависит от площади НТО и территориального размещения.

«Расчет платы производится исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков. Соглашение предполагает обязательства по выплате ежемесячной арендной платы. Важно отметить, что с момента реформы системы уличной торговли в 2018 году сумма оплаты не менялась и не может быть изменена до 2025 года, так как все соглашения заключены сроком на 7 лет», – рассказали в городском управлении экономического развития.

Однако не все предприниматели соблюдают подписанные соглашения.

Среди должников – владельцы НТО по реализации печатной продукции. Их долг составляет более 10 миллионов рублей. При этом в целях развития системы распространения печатной продукции администрацией города реализуются следующие меры поддержки:

- для киосков с печатной продукцией применяется понижающее (льготное) значение коэффициента функционального использования;

- только газетно-журнальные киоски, осуществляющие продажу периодических печатных изданий, могут быть размещены на гостевом маршруте.

Специалисты подчеркивают, что средства, которые так не поступили в городскую казну, могли пойти на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог, инженерных коммуникаций и другие важные городские нужды. По этой причине взыскивать задолженность по арендным платежам будут в судебном порядке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]