Мораторий на освобождение муниципальной земли установили для предпринимателей Владивостока

Для предпринимателей-арендаторов во Владивостоке предусмотрят отсрочку до 1 января 2021 года по нескольким направлениям. Среди них – выставление требований по освобождению арендованной у администрации города земли, срок использования которой подошел к концу, на исключение записей об аренде из ЕГРН, приостановление претензионной и исковой работы. Такое поручение озвучила председатель Правительства Приморья Вера Щербина на встрече с представителями организации «Опора России».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, с просьбой оказать дополнительную имущественную поддержку арендаторам муниципальной собственности в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 к замглавы Приморья обратились представители некоммерческой организации «Опора России».

По словам председателя регионального отделения Виталия Гуменюка, федеральные и региональные власти совместно с бизнес-сообществом стараются оказать предпринимателям все возможные меры поддержки, которые способствуют восстановлению экономики, помогают им сохранить свое дело и продолжать обеспечивать население рабочими местами. Однако, несмотря на принятые послабления, предпринимателям, у которых закончился срок аренды, Управление собственностью Владивостока продолжает направлять требования об оплате задолженности по использованию земельного участка, о расторжении договоров, освобождении земельного участка.

«Предпринимательское сообщество крайне обеспокоено и призывает органы власти проявить лояльность к бизнесу в период пандемии, пойти навстречу и в этом направлении. Это даст возможность предпринимателям после стабилизации ситуации восстановить свою платежеспособность и исполнять надлежащим образом имеющиеся обязательства», – говорится в обращении организации.

Председатель Правительства Приморья поручила муниципальным органам власти учесть сложившуюся ситуацию и принять послабления в отношении тех предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

«Мы объявим моратории до конца года по различным направлениям имущественных отношений. Сейчас, в условиях коронавируса, нам не просто важно, а необходимо приостановить любую претензионную работу к предпринимателям, чтобы сохранить как можно больше участников рынка. Конечно же, действие моратория не будет распространяться на умышленно неисполняющих обязательства предпринимателей и тех, кто ведет незаконную деятельность», – подчеркнула она.

Таким образом, на территории Владивостока до 1 января 2021 года будет установлен мораторий:

– на выставление требований по освобождению земельных участков по договорам аренды муниципальной собственности для арендаторов с действующим бизнесом;

– на исключение записей об аренде из ЕГРН по договорам аренды земельных участков муниципального имущества.

Также временно приостановят претензионную и исковую работу по всем арендаторам земельных участков и объектов недвижимого имущества муниципальной собственности администрации Владивостока на тот же срок.

Действие моратория не будет распространятся на те случаи, по которым материалы уже направлены в суд.

Вера Щербина поручила профильным ведомствам совместно с бизнес-сообществом представить предложения по внесению изменений в законодательство, которые могли бы регулировать правоотношения сторон в этом вопросе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]