Шестаков меняет Соколову на Ляйфера

Наталью Соколову на месте первого замглавы города, которая занимается вопросами земли, градостроительства, правовое управление, муниципальной собственностью, наружной рекламой, финансовым контролем, сменит Алексей Ляйфер, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом 29 мая на встрече с главными редакторами СМИ Приморья заявил И.О. Мэра Владивостока Константин Шестаков.

Напомним, сейчас Ляйфер работает в министерстве имущественных и земельных отношений Приморья и.о. министра).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]