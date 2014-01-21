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Шестаков меняет Соколову на Ляйфера

Шестаков меняет Соколову на Ляйфера

Наталью Соколову на месте первого замглавы города, которая занимается вопросами земли, градостроительства, правовое управление, муниципальной собственностью, наружной рекламой, финансовым контролем, сменит Алексей Ляйфер, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом 29 мая на встрече с главными редакторами СМИ Приморья заявил И.О. Мэра Владивостока Константин Шестаков.

Напомним, сейчас Ляйфер работает в министерстве имущественных и земельных отношений Приморья и.о. министра).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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