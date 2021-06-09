Новый вице-мэр появился в администрации Владивостока

Вице-мэром Владивостока по муниципальной собственности и градостроительству назначен Алексей Ляйфер, пришедший в мэрию из краевого правительства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, 19 мая, в день своего назначения на пост исполняющего обязанности главы Владивостока, Константин Шестаков сообщал, что приведёт в команду двух вице-мэров из краевого правительства, которые будут отвечать за земельные отношения и финансы.

Как сообщается на официальном сайте городской администрации, в команде заместителей главы Владивостока уже появился новый сотрудник. Алексей Ляйфер, ранее занимавший пост и. о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края, назначен заместителем главы города. Он будет курировать управления муниципальной собственности и градостроительства.

Отметим, ранее эти вопросы курировала Наталья Соколова, в ведении которой на сегодняшний день остались лишь правовое управление и управление по исполнению программ по поддержке населения. Что касается самого Ляйфера, как уже сообщал VL.ru, он был замечен в махинациях с участками на Лазурной, которые были незаконно оформлены при помощи схемы с «картонными домиками» в то время, когда департаментом земельных и имущественных отношений руководила Наталья Соколова.

Пока остаётся вакантным место заместителя главы администрации, который бы курировал финансы, бухгалтерию и работу с муниципальными учреждениями образования. После ухода Ольги Козерацкой в феврале этого года эти направления оставались без курирующего вице-мэра. Но, как уже ранее анонсировал Шестаков, на это место кандидат уже также определён – им станет замминистра экономики Сергей Дмитриенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]