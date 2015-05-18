Правительство Приморья проверит условия проживания вдов фронтовиков

Оказать всю необходимую помощь попавшей в трудную ситуацию вдове ветерана Великой Отечественной войны, проживающей в Надеждинском районе Приморья, а также организовать мониторинг по всем семьям, в которых есть представители этой категории, необходимо до 15 мая. Такое поручение озвучила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина в ходе совещания с министерством труда и социальной политики региона, представителями следственного управления Следственного комитета РФ и прокуратуры Приморья в среду, 21 апреля.

Как отметила первый замглавы региона, информация о ненадлежащих условиях проживания вдовы ветерана Великой Отечественной войны в селе Прохладное, поступившая накануне, не осталась без внимания краевых властей. Министерство труда и социальной политики края вместе с главой Надеждинского района разбираются в ситуации. К вопросу подключились также органы прокуратуры и Следственного комитета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, Вера Щербина поручила оказать вдове ветерана всю необходимую помощь помимо тех мер поддержки, которые она уже получает. И, в случае желания пенсионерки, перевести ее в социальное учреждение, где ей окажут необходимый уход. Сейчас, несмотря на то, что в одной квартире с пожилой женщиной проживают двое ее взрослых сыновей, надлежащего ухода они матери не оказывают.

Председатель Правительства Приморья также поручила министерству социальной политики в срок до 15 мая провести мониторинг всех представителей этой категории граждан – удостовериться, что пожилые приморцы живут в надлежащих условиях и получают необходимый уход. Всего на сегодняшний день в крае насчитывается 2808 вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также супруги умерших инвалидов и участников этих боевых действий.

«Очень плохо, что у нас сложилась такая ситуация – ветеранов, их вдов или вдовцов, детей войны не так много в Приморье. Мы должны четко понимать, что происходит в их семьях, нужна ли им помощь. Когда есть сигналы, что в семье проблемы, следует немедленно на эту информацию реагировать», – заявила Вера Щербина, добавив, что в дальнейшем подобный мониторинг организуют в отношении граждан и из других групп риска.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]