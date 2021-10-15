Губернаторскую программу «1000 дворов» в Приморье могут сделать безбарьерной

Расширить условия краевой программы «1000 дворов» и добавить к перечню объектов инклюзивные площадки предложили приморцы во время общественных обсуждений проекта бюджета региона на 2022 год, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. На этот и несколько десятков других вопросов жителей ответили председатель Правительства Приморского края Вера Щербина и представители региональной власти в четверг, 14 октября.

Открывая обсуждения, первый замглавы Приморья отметила, что сегодня в крае действуют 84 меры социальной поддержки. В списке получателей – каждый третий житель региона, это более 700 тысяч человек. На социальную защиту населения в 2021 году предусмотрено 29,1 миллиарда рублей, львиная доля этих средств, более 23,7 миллиарда рублей, – на предоставление мер поддержки.

«Социальная направленность бюджета в 2022 году сохранится. Основные задачи, над которыми предстоит работать: снижение уровня бедности населения и улучшение качества жизни приморцев», – подчеркнула Вера Щербина.

Как именно будут распределены средства краевого бюджета на следующий год в сфере труда и социальной политики, обсудили с жителями Приморья. Большинство вопросов от граждан касались процедуры получения услуг в рамках краевых льгот. Один из таких озвучила жительница Арсеньева.

«Моя родственница является почетным донором, имеет ли она право хотя бы раз бесплатно отдохнуть в санатории?» – спросила она.

По словам министра труда и социальной политики края Светланы Красицкой, такая возможность появилась у этой категории приморцев с прошлого года, благодаря инициативе граждан.

«Как раз благодаря проведению общественных обсуждений в прошлом году подобное предложение поступило от жителей. Поправки в соответствующий закон уже внесены и почетные доноры имеют право воспользоваться возможностью санаторно-курортного лечения», – подчеркнула министр.

Еще одна актуальная тема, прозвучавшая на обсуждении, – доступная среда. Помимо адаптации уже существующих объектов для маломобильных граждан предлагается расширить уже действующие программы для создания новых инклюзивных объектов.

«Мы бы хотели предложить, в рамках программы “1000 дворов” строить площадки, адаптированные для детей с инвалидностью. Инклюзивные площадки, где могли бы заниматься и играть дети и с ограниченными возможностями», – отметили жители Владивостока.

Правительство Приморье предложение поддержало.

«Очень хорошее предложение, правильное. Мы обязательно рассмотрим эту инициативу», – отметила Вера Щербина.

На вопросы, которые не были озвучены в ходе двухчасового обсуждения, профильные ведомства дадут ответы в письменном виде. Вера Щербина отметила, что лучшие предложения будут учтены в бюджете на следующий год.

Напомним, общественные обсуждения бюджета Приморского края на 2022 год пройдут в течение двух недель. Следующей темой для обсуждения станут культура и спорт. Жители смогут задать свои вопросы в прямом эфире в официальном аккаунте Правительства Приморья в Instagram в пятницу, 15 октября, в 15.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]