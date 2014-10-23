У арендаторов ТЦ может появиться уникальное право
Правительство России предложило дать арендаторам, пострадавшим от пандемии коронавируса, право расторгать договоры аренды в одностороннем порядке. Такой законопроект уже внесен в Госдуму, сообщают «Вести:Приморье». Российский совет торговых центров (РСТЦ) при этом считает, что инициатива способна разрушить отрасль без возможности дальнейшего восстановления.
Суть законопроекта в том, чтобы обязать арендодателей при обращении добросовестных арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении аренды без взимания неустойки, убытков или других штрафных санкций. Воспользоваться таким правом, согласно идее, смогут не все. «В законопроекте речь идет об арендаторах, которые потеряли более 50% ежемесячных доходов с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъектах РФ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский направил письмо в Госдуму с просьбой не принимать документ. По его словам, сейчас средняя скидка по аренде за апрель—май и так значительно лучше рекомендованных правительством условий, торговые центры полностью лишены дохода, поэтому принятие закона приведет к краху отрасли.
«Вместо равномерного распределения убытков по всей цепочке добавленной стоимости правительство пытается решить проблемы одной отрасли за счет других», — приводит агентство слова Войцеховского. Инициатива правительства, по мнению совета, повлечет «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления», переоценку объектов недвижимости, а торговые центры превратятся «в полупустые бетонные коробки с рисками для посещения».
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