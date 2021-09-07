Новости Общество

19 команд стали участниками турнира по футболу на призы Академии «Динамо»

19 команд стали участниками турнира по футболу на призы Академии «Динамо»

Во Владивостоке прошел турнир по футболу среди любительских команд на призы Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Его организовало и провело в рамках открытия в городе филиала академии управление физической культуры и спорта администрации города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Соревнования состоялись среди юношей в двух возрастных группах, участие в турнире приняли 19 команд.

В группе 2007-2008 г.р. первое место заняла команда «Чуркин», в группе 2009-2010 г.р. сильнее всех оказались команда «Гимназист 10».

Все спортсмены-любители стали обладателями памятных наград от управления физической культуры и спорта, а футболисты команд, занявших первые и вторые места в своих группах, были награждены памятными подарками от филиала Академии «Динамо» им. Льва Яшина.

Напомним, официальное открытие филиала Академии «Динамо» имени Льва Яшина во Владивостоке состоялось 1 сентября. Реализовать проект удалось благодаря поддержке правительства Приморского края и администрации Владивостока, а также банка ВТБ и ПАО «РусГидро». Работой с воспитанниками занимаются известные в регионе специалисты под руководством главного тренера Романа Мельника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме