19 команд стали участниками турнира по футболу на призы Академии «Динамо»

Во Владивостоке прошел турнир по футболу среди любительских команд на призы Академии «Динамо» имени Льва Яшина. Его организовало и провело в рамках открытия в городе филиала академии управление физической культуры и спорта администрации города, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Соревнования состоялись среди юношей в двух возрастных группах, участие в турнире приняли 19 команд.

В группе 2007-2008 г.р. первое место заняла команда «Чуркин», в группе 2009-2010 г.р. сильнее всех оказались команда «Гимназист 10».

Все спортсмены-любители стали обладателями памятных наград от управления физической культуры и спорта, а футболисты команд, занявших первые и вторые места в своих группах, были награждены памятными подарками от филиала Академии «Динамо» им. Льва Яшина.

Напомним, официальное открытие филиала Академии «Динамо» имени Льва Яшина во Владивостоке состоялось 1 сентября. Реализовать проект удалось благодаря поддержке правительства Приморского края и администрации Владивостока, а также банка ВТБ и ПАО «РусГидро». Работой с воспитанниками занимаются известные в регионе специалисты под руководством главного тренера Романа Мельника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]