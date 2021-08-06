Дети Владивостока смогут заниматься в футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина

Филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина открыт во Владивостоке. Уже набраны юные футболисты, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Одну из тренировок посетил глава Владивостока Константин Шестаков. На стадионе «Строитель» он пообщался с кураторами академии в нашем городе.

Участники встречи рассказали, что футбольная академия отбирает и готовит футболистов для основного состава «Динамо». Также благодаря высокому уровню подготовки спортсмены пополняют ряды профессиональных футболистов ведущих футбольных клубов страны. Воспитанникам созданы самые лучшие условия: они занимаются на качественных футбольных полях и в крытых манежах, проживают в комфортных интернатах. Занятия проводит профессиональный тренерский состав. Во Владивостоке академия планирует пойти по этому же перспективному пути. В планах - до конца года создать интернат и подобрать качественные стадионы для занятий.

«Тренировки в академии проводятся бесплатно, но существует система отбора талантливых детей, - рассказал директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев. - Сейчас мы в поиске мест для тренировок. Возможно, администрация Владивостока могла бы предоставить нам на несколько часов в неделю школьные стадионы. График разработаем так, чтобы не мешать занятиям школьников. А мы в свою очередь могли бы в следующем году отремонтировать какие-то из этих стадионов».

Константин Шестаков поручил профильным структурам проработать вопрос и подобрать несколько вариантов школьных стадионов. По словам главы Владивостока, появление филиала такой известной академии повысит статус города в профессиональной спортивной среде.

«Вижу, с каким азартом проходят тренировки, как стараются юные футболисты. Буквально недавно Владивосток был упомянут в мире большого спорта в связи с золотой медалью олимпийской чемпионки - гимнастки Лилии Ахаимовой. Она 10 лет жила и тренировалась во Владивостоке. Но, к сожалению, пока такие примеры появляются «вопреки всему», а не «вследствие». Моя задача сделать так, чтобы они появлялись вследствие: хороших условий для тренировок, профессионального тренерского состава и многих других факторов», - отметил Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]