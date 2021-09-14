Школы Владивостока готовы принять на работу 150 педагогов

Школы Владивостока готовы предложить педагогам 150 вакансий. В учебные заведения сегодня требуется почти 40 учителей русского языка и литературы, 30 педагогов начальных классов, 25 учителей математики и девять учителей физики. Также на работу в детские сады приглашаются воспитатели, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, более 20 специалистов сегодня необходимо трудоустроить в новый детский сад № 167 в микрорайоне Патрокл.

«В детсад № 167 требуются 15 воспитателей и 10 младших воспитателей, а также заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, - уточнили в управлении. – Также есть вакансии в строящемся структурном подразделении этого детского сада. Там готовы принять на работу 24 воспитателя и 12 младших воспитателей».

Резюме можно направлять на почту управления gorono@vlc.ru. На все вопросы по трудоустройству ответят по телефонам 8 (423) 253-44-51 и 8-914-703-62-42

Напомним, что в 2020 году в школы Владивостока было трудоустроено более 140 человек, из них более ста - молодые педагоги. Для решения кадрового вопроса специалисты управления совместно с директорами школ выезжают на ярмарки вакансий. Также молодые специалисты остаются в школах после прохождения педагогической практики. Как правило, основной приток молодых специалистов происходит в период с августа по октябрь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]