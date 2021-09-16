В школах Владивостока стартовал новый проект по профилактике буллинга

«Я тебе доверяю!» - эти важные слова стали названием для новой программы МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ). Занятия, направленные на профилактику буллинга и выстраивание здоровых и добрых отношений в коллективе, стартовали в школах Владивостока. Одно из первых состоялось сегодня, 16 сентября, в лицее № 41, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Во время занятия пятиклассникам показали ролик о мальчике, которого обижают сверстники из-за того, что он не похож на других: он очень тихий и спокойный, носит большие очки. А затем детям задали вопрос – сталкивались ли они с подобным в своей жизни? Ответ был утвердительным, ведь конфликты не редкость между одноклассниками.

Все вместе ребята порассуждали над причинами такого поведения. Здесь и чувство безнаказанности обидчика, и желание выплеснуть свою агрессию на того, кто слабее, и даже зависть. После этого со школьниками провели упражнение-эксперимент. Каждому выдали карточку с обидными словами – заучка, трус, лентяй и другими.

«Представьте, что это слово преследует вас. Оно будто написано у вас на лбу, и каждый видит его... Слова порой могут ранить гораздо сильнее, чем физическая боль. Всегда думайте, что вы говорите своему однокласснику, другу, знакомому», - объясняет соавтор новой профилактической программы, главный специалист отдела организации работы с молодежью МРЦ Анастасия Деменок.

Свои обидные прозвища ребята с радостью разорвали и выбрали «хорошие» карточки – талантливый, умный, сильный, активный и другие.

«Учитесь говорить приятные слова, подмечать хорошие качества своего собеседника. Ведь отличаться друг от друга – это отлично! У каждого из нас есть свои отличия и это должно быть поводом для гордости, а не насмешек», - добавляет специалист МРЦ.

Отметим, что занятия «Я тебе доверяю!» Молодежный ресурсный центр проводит в школах и колледжах Владивостока бесплатно. Оставить заявку преподаватели могут по телефону 222-22-48, а также в Instagram – @mrc_vladivostok.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]