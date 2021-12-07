Молодежный ресурсный центр разъясняет школьникам и студентам их права и обязанности

«Азбуку права» изучают школьники и студенты краевой столицы. Профилактическую программу проводят в образовательных учреждениях города специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр». Одно из последних состоялось в школе № 61, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Главный специалист отдела организации работы с молодежью МРЦ Роман Иванчук рассказал ребятам о правах каждого человека, которые они получают с самого рождения: право на жизнь, на медицинскую помощь, образование и многое другое.

Затем школьникам разъяснили о том, какие у них есть обязанности и за что они, в свои 15-16 лет, несут ответственность. Учащимся предложили порассуждать о различных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни подростка. Подростки подробно узнали об ответственности за курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах, за хранение наркотических средств, за причинение вреда здоровью, за сообщения о ложных актах терроризма.

«Вы должны осознавать, что вы уже подошли к тому возрасту, в котором вы сами отвечаете за свои поступки. Поэтому вам крайне важно быть на «ты» с законом, чтобы понимать, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях», - объясняет ребятам Роман Иванчук.

Отметим, что такой правовой ликбез специалисты Молодежного ресурсного центра проводят в образовательных учреждениях Владивостока регулярно. С начала учебного года в школах и колледжах города прошло уже порядка 50 таких занятий.

«Азбука права» направлена на профилактику правонарушений и преступлений и повышение юридической грамотности молодежи. Мы не ставим свое целью напугать подростков. Наша задача именно в том, чтобы заполнить имеющиеся пробелы правовых знаний у ребят, донести до них информацию, которая поможет в будущем избежать необдуманных поступков. Стоит отметить, что все наши занятия проходят бесплатно, поэтому рекомендуем учителям и преподавателям приглашать специалистов МРЦ в свои образовательные учреждения», - отметил директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков.

Оставить заявку на проведение программы «Азбука права» в школах и колледжах преподаватели могут по телефону 222-22-48 либо на странице МРЦ в Instagram - @mrc_vladivostok.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]