Зарплата в конверте – вне закона: межведомственная комиссия проверяет предприятия

Уровень заработной платы на предприятиях города должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на территории Российской Федерации. Об этом напомнили представителям предприятий и организаций, приглашенным на заседание межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе города Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Совещание прошло вчера, 30 сентября, под руководством заместителя начальника Управления финансов - начальника отдела доходов Натальи Тихоновой.

В работе комиссии приняли участие представители Прокуратуры города Владивостока, УМВД по г. Владивостоку, налоговой службы, Фонда социального страхования и пенсионного фонда, службы судебных приставов.

Специалисты пояснили: с 1 января 2021 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) на территории Российской Федерации составляет 12 792 руб. в месяц. При этом МРОТ в Приморском крае, с учетом районного коэффициента, должен составлять не менее 19 188 руб.

Таким образом, зарплата работников на предприятиях не должна быть меньше этой суммы. При этом, если речь идет о квалифицированных специалистах, оплата труда должна быть значительно выше. Одним из ориентиров для работодателей может служить среднеотраслевой уровень зарплаты.

На заседание комиссии были приглашены руководители нескольких организаций, где по данным налоговой службы зарплата сотрудников составляет менее 19 тыс. рублей. Вопрос серьезный: почему выплачивается такая низкая зарплата, а значит, ущемляются права работников. Ведь от уровня зарплаты зависят будущая пенсия, выплаты по больничному листу и другие.

Кроме того, существенные средства недополучает бюджет по налогу на доходы физических лиц.

Представитель компании, работающей в сфере пищевого производства, объяснила низкую зарплату экономическими сложностями. Бухгалтер судоремонтного предприятия также пожаловалась, что нет заказов, поэтому сотрудники якобы получают 16 тыс. рублей в месяц. Однако средняя зарплата по данной отрасли составляет порядка 70 тыс. рублей в месяц, и очевидно, что основную часть заработка специалисты попросту получают в конвертах.

Всем руководителям предприятий даны рекомендации в ближайшее время повысить уровень оплаты труда до среднеотраслевого. Приглашенным также напомнили, что низкий уровень зарплаты может стать основанием для проверок со стороны прокуратуры и следственных органов.

Работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике идет во Владивостоке в постоянном режиме. Как рассказали в Управлении финансов администрации города, за январь – август 2021 года комиссиями при главе города, а также при административно-территориальных управлениях проведено 165 заседаний. Рассмотрено 1415 предприятий, в том числе, по вопросам задолженности по зарплате, ее легализации 528.

Повысили уровень оплаты труда 247 предприятий из числа заслушанных. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налогам в бюджет и платежам во внебюджетные фонды составила 164,7 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]