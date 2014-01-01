Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство РФ.



"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщается на официальном сайте кабмина, где опубликованы решения по итогам состоявшегося в среду заседания кабмина.

Ранее замминистра труда и социальной защиты РФ, статс-секретарь Андрей Пудов сообщил, что законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Государственную думу в конце недели после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии, - сообщает ТАСС.

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 руб. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек. Как пояснили в ведомстве, с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 42% от медианной заработной платы.

Медианная зарплата - зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях. По данным Росстата, за 2019 год медианный среднедушевой доход по России составил 26 365 руб. В настоящее время МРОТ составляет 12 130 руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]