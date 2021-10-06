Талантливым владивостокцам вручили премию «Молодежный вектор»

Во вторник, 5 октября, во Владивостоке состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Молодежный вектор». В этом году ее получили 25 талантливых жителей краевой столицы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Знак «Молодежный вектор» ежегодно присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики города. В этом году на получение престижной награды претендовали 64 молодых активиста Владивостока.

Лауреатов наградил и поздравил глава Владивостока Константин Шестаков. Победителям вручили знак и денежную премию в размере 25 тысяч рублей.

«Вы ярко проявили себя в разных сферах, реализовали интересные и полезные проекты – и мы ценим ваши достижения! Мне бы очень хотелось, чтобы и впредь вы находили для себя развитие в нашем городе. А Владивостоку нужны, такие как вы, – образованные, смелые, ответственные молодые люди, которые могут не только сохранить лучшее, чем богат наш город, но и осуществить новые проекты. Находите свое призвание, реализуйте себя. Вместе с моей командой я постараюсь сделать все возможное, для того, чтобы у вас были для этого все условия», - сказал Константин Шестаков.

Самых достойных определяла комиссия, в состав которой вошли начальник городского управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев, директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков, директор АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Иван Апонюк, ведущий специалист Молодежного центра МГУ им. Невельского Анна Голенищева, индивидуальный предприниматель Елена Лавриненко, координатор краевой общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» Мария Лагунова и депутат думы Владивостока Василиса Ходнева.

«Приятно, что молодежь нашего города настолько разносторонняя и профессионально развивает различные направления деятельности. В этом году мы оценивали образовательные, творческие, экологические, патриотические, спортивные проекты. Многие из номинантов премии представили свои благотворительные проекты: ребята устраивают социальные акции в помощь нуждающимся, помогают обустраивать места содержания бездомных животных. Каждый из участников достоин премии, но мы постарались определить самых лучших», - отметил эксперт конкурса, директор МРЦ Андрей Волков.

Лауреаты премии «Молодежный вектор» в 2021 году:

Дмитрий Пискунов – член федерации экстремальных видов спорта Приморского края, организатор фестивалей «Aloha, Приморье!» и «Go Skateboarding Day 2020».

Сергей Мотофанов – художник, автор многих росписей подпорных стен во Владивостоке.

Артем Мавричев – член медиабратства «Киберволонтеры, им было выявлено более 300 интернет-магазинов, осуществляющих продажу наркотических средств на территории Приморского края, более 13 тысяч ссылок передано в правоохранительные и контрольно-надзорные органы.

Анастасия Есенкина – региональный координатор Российского движения школьников в Приморском крае, помогает школьникам принимать участие во всероссийских и региональных проектах.

Анастасия Гулина – участник и редактор команды КВН «Красный лис», которая в этом году приняла участие в высшей лиге 2021 года.

Мария Попова – педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, хореограф музыкального театра «Овация», одна из основателей проекта «ТеатрПлюсОдин».

Екатерина Плохотникова – руководитель сводного отряда барабанщиков в пионерской организации Владивостока, экскурсовод музея «История детского движения».

Александр Захаров – основатель благотворительного проекта «Подари фрукты детям», в рамках которого оказывается помощь детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам.

Вячеслав Земдиханов – командир военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт», организатор военно-исторических реконструкций.

Ксения Попова – одна из руководителей фонда защиты бездомных животных «Умка», организатор проекта «Умка дог-шоу, фестиваля «Дорога домой», праздника «Держи поводок» и многих других.

Денис Григорьев – командир приморского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», организатор Дня бойца студенческих отрядов 2020 года, организатор и спикер школы командиров и комиссаров студенческих отрядов Приморского края 2020-2021 годов.

Юлия Даниленко – руководитель проекта «Добрые слова», организатор интерактивных классных часов для студентов Владивостокского судостроительного колледжа в Instagram.

Артем Купчик – организатор краевых конкурсов социальных проектов #ПримДобро и «ДелайДобро».

Екатерина Бертина – организатор дистанционного цикла занятий по журналистике для детей, а также городского краеведческого марафона «Знай и люби свой город», посвященного 160-летию Владивостока.

Яна Вэстн – организатор модулей проекта «Сладкое завтра, или как стать кондитером, отбывая наказание», одна из разработчиков «Социальной карты добрых организаций Владивостока».

Эльвира Тахирова – организатор концерта для детей из коррекционной школы-интерната Находки, всероссийской акции «День без бумаги», фестиваля по баскетболу «Мы – баскетбол» и других.

Георгий Оданец – заместитель руководителя всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Приморского края, координатор направления «Наша Победа».

Мария Прус – создатель первого экологического проекта по спасению еды «Фудшеринг Владивосток», призванного сократить количество пищевых отходов.

Елена Кондратьева – инициатор акции #Памятьуморя, руководитель онлайн-проекта «Школа гитаристов», онлайн-марафонов #Говорим и #ЗОЖдались.

Руслан Гаджимурадов – комиссар краевого отделения Российских студенческих отрядов, организатор регионального форума студенческих педагогических отрядов «Лето+», организатор и лектор курса молодого бойца студенческих отрядов Приморского края.

Андрей Брянский – председатель общественной молодежной палаты при думе Владивостока, член общественного совета думы города, автор научных работ.

Аксинья Суслонова – руководитель окружного студенческого трудового проекта «Курильские острова» на острове Шикотан.

Ксения Козлова – соорганизатор проектов «Бесплатная продуктовая помощь», «Вам, родные», организатор празднования Дня медицинского работника для сотрудников краевой детской клинической больницы №1, в рамках которого в учреждение были переданы шкафы и чайники для комнаты отдыха врачей.

Алексей Дыба – SMM-менеджер некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия», инициатор и руководитель регионального форума «Медиа и продвижение Приморского края».

Арина Франкевич – тренер, в период пандемии занималась подготовкой спортсменов к соревнованиям, также работает с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]