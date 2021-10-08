«Восточный Порт» поддержал проведение турнира по боксу памяти А. Ибрагимова

В Находке в эти дни проходит всероссийский турнир по боксу, организованный при поддержке компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт», реализующего на территории НГО программу социального развития «Спорт». Турнир класса «Б» посвящен памяти заслуженного работника физической культуры РФ, почётного жителя Находки Алексея Ибрагимова, всю свою жизнь отдавшему физическому и нравственному воспитанию молодёжи, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Уже третий год соревнования собирают на ринге десятки сильнейших и подающих надежды боксёров – юношей и юниоров – из разных регионов Дальнего Востока России: Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономии, Магаданской и Сахалинской областей. В этом году украшением турнира, проходящего в находкинском СК «Портовик», стали девушки из Владивостока, Сахалина и Магадана, а хозяева соревнований особенно рады были приветствовать гостей из Беларуси. Стоит отметить, что почти год назад находкинские боксёры провели серию матчевых поединков в городе Витебске против воспитанников местной школы бокса. Встреча состоялась по приглашению белорусской стороны благодаря финансовой поддержке Фонда «Восточный Порт». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ответный визит в Находку удалось организовать только сейчас.

"По этой же причине, по санитарным ограничениям, к нам не смогла приехать делегация боксёров из Китая. Два года назад китайские спортсмены дебютировали на турнире Ибрагимова в Находке. Мы постоянно держим с ними связь, и в случае улучшения обстановки по «ковиду» география иностранных участников будет расширена", – отметил президент Федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов. Руководитель Федерации выразил благодарность АО «Восточный Порт» и Фонду «Восточный Порт» за систематическую помощь в организации боксёрских турниров и популяризации бокса в Находке.

Предварительные бои на ринге спортивного комплекса «Портовик» продолжились 8 октября. А в субботу, с 12 часов, любителей бокса ждут финальные поединки и церемония награждения победителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]