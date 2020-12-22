«Восточный Порт» выступил генеральным партнёром Первенства ДФО по боксу

Более сотни молодых перспективных спортсменов со всех уголков Дальнего Востока приняли участие в поединках Первенства ДФО по боксу среди юниоров 17-18 лет, завершившегося в минувшие выходные в микрорайоне Врангель, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Соревнования, которые проводила Федерация бокса Находкинского городского округа, состоялись благодаря поддержке компании АО «Восточный Порт» и Фонда «Восточный Порт», реализующего программу социального развития «Спорт» на территории Врангеля и Находки.

"Хочу выразить слова благодарности нашему генеральному партнёру – акционерному обществу «Восточный Порт», а также Фонду поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Вместе мы многое делаем для популяризации бокса в Находке, стараемся, и, как результат, каждый год в наш город приезжают на соревнования сильнейшие спортсмены с регионов России и из-за рубежа", – отметил президент Федерации бокса Находкинского городского округа Андрей Карпов. – "На Первенстве Дальнего Востока мы стали свидетелями ярких, захватывающих и драматичных поединков, наблюдали за техникой боя молодых талантов, болели за «своих». Надеюсь, что соревнования высокого ранга скоро перестанут быть редким событием в спортивной жизни Находки. Вместе с «Восточным Портом» мы над этим работаем."

В течение 4-х дней Первенство Дальнего Востока по боксу среди юниоров проходило в ДК посёлка Врангель на новом ринге, приобретённом накануне соревнований АО «Восточный Порт». Из представителей Приморского края победы в весовой категории 64 кг добился воспитанник дальнегорской школы бокса Егор Козорезов, на пути к высшей ступени пьедестала одолевший соперников с сухим счётом 15:0. По итогам Первенства во Врангеле Егор будет представлять Приморье на соревнованиях всероссийского уровня.

"В целом, соревнования были проведены на высоком уровне и вызвали большой интерес у приморских любителей бокса, которые приходили на предварительные, полуфинальные и финальные бои, активно поддерживали ребят на ринге. И, безусловно, хочу ещё раз подчеркнуть, что без помощи «Восточного Порта», генерального партнёра Первенства, оно бы не состоялось", – подчеркнул Андрей Карпов.

Сделать доступным профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Находки – основная задача программы «Спорт», реализуемой в числе 12 программ социального развития Фондом «Восточный Порт». При поддержке Фонда спортивные коллективы микрорайона Врангель не раз становились победителями соревнований самого высокого уровня. А имена многих местных спортсменов известны далеко за пределами Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]