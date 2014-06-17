Сотрудники АО «Восточный Порт» стали победителями краевого фестиваля «Игры ГТО»

Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали работники АО «Восточный Порт» Екатерина Смирнова и Александр Головков в составе сборной Находкинского городского округа на краевом фестивале «Игры ГТО», проходившем во Владивостоке, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Соревнования были приурочены к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» и собрали десятки спортсменов – победителей муниципальных этапов фестиваля ГТО из 11-ти городов и районов Приморского края.

Воспитанники находкинского тренера Михаила Задорожного, Александр и Екатерина, по их словам, провели серьёзную подготовку к предстоящим состязаниям и постарались выложиться по максимуму, что во многом и предопределило победный результат. «Золото» Екатерине Смирновой принесли бег на 60 метров и отжимания, а «бронзу» – наклоны в положении стоя. Александру Головкову также не было равных в «шестидесятиметровке», а второе и третье места он завоевал в дисциплинах «рывок гири» и «наклоны в положении стоя». Успех в личном зачёте спортсменов «Восточного Порта» во многом стал залогом почётного 3-го общекомандного места, на котором финишировала сборная Находки.

Для АО «Восточный Порт» и Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» поддержка спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители соревнований самого высокого уровня. А имена многих спортсменов, работников Порта, известны далеко за пределами Приморья. Для системной поддержки спортсменов, команд и физкультурного движения в микрорайоне Врангель Фондом «Восточный Порт» разработана и реализуется программа «Спорт», в числе 12-ти программ социального развития. В уходящем году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Порт и Фонд поддержали проведение ряда спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]