Городские клумбы весной украсят 80 тысяч тюльпанов и гиацинтов

Около 80 тысяч луковиц тюльпанов и гиацинтов высадят в зиму озеленители Владивостока. Ранней весной яркие композиции будут радовать своим цветением жителей и гостей краевой столицы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На муниципальном предприятии «Дороги Владивостока», которое занимается озеленением города, рассказали, что первые высадки луковичных запланированы на следующую неделю. Они стартуют с тех адресов, где уже полностью отцвели однолетники.

«Те клумбы, на которых отцвели однолетники, начинаем готовить к зиме и высадке луковичных. Большинство клумб в городе ещё активно радуют своим цветением, поэтому работы на них будут проводиться позже», – прокомментировали специалисты предприятия.

Посадка тюльпанов в городе осуществляется именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле. Весной красочные композиции из тюльпанов и гиацинтов появятся в разных районах города. Как правило, это будут те адреса, где каждую весну можно наблюдать их яркое цветение.

Отметим, что сейчас озеленители краевого центра также продолжают высаживать новые кустарники и деревья, оформлять газоны. Работы идут во всех районах.

Напомним, что на улице Цимлянской, в рамках мероприятий по озеленению города, появилось 30 тополей. Новые деревья высадили специалисты администрации Владивостока, представители Дальневосточного отделения Российской академии наук и городской прокуратуры.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, решение обустроить зеленую зону на улице Цимлянской было принято в связи с тем, что на участке постоянно возникали несанкционированные завалы бытового, строительного и крупногабаритного мусора, картонных коробок и покрышек.

В рамках благоустройства здесь вначале восстановили плодородный слой почвы, а после этого высадили 30 тополей серебристых. Это морозостойкая культура, которая отличается быстрым ростом, неприхотливостью и возможностью выделять огромное количество кислорода, что важно для озеленения городских улиц и площадей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]