30 тополей высадили на улице Цимлянской на месте несанкционированной свалки

Вместо многолетней несанкционированной свалки на улице Цимлянской сегодня, 8 октября, появилось 30 тополей. Новые деревья высадили специалисты администрации Владивостока, представители Дальневосточного отделения Российской академии наук и городской прокуратуры, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, решение обустроить зеленую зону на улице Цимлянской было принято в связи с тем, что на участке постоянно возникали несанкционированные завалы бытового, строительного и крупногабаритного мусора, картонных коробок и покрышек.

«Городским службам приходилось практически в ежедневном режиме вывозить отсюда мусор. Надеемся, что благоустройство этой территории позволит исправить ситуацию», – отметили специалисты мэрии.

В рамках благоустройства здесь вначале восстановили плодородный слой почвы, а после этого высадили 30 тополей серебристых. Это морозостойкая культура, которая отличается быстрым ростом, неприхотливостью и возможностью выделять огромное количество кислорода, что важно для озеленения городских улиц и площадей.

В планах также установить на улице Цимлянской камеры видеонаблюдения. С их помощью организаторов несанкционированной свалки будет проще привлечь к административной ответственности.

Специалисты также обращают внимание, что для складирования мусора в этом микрорайоне организованы контейнерные площадки по следующим адресам: Цимлянская, 32, Цимлянская, 12, Пальчевского, 2в, Радио, 10, Балтийская, 35.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]