Владимир Путин поручил провести VII международные игры «Дети Азии» во Владивостоке

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в 2022 году во Владивостоке. Обеспечить подготовку и проведение соревнований в столице Дальнего Востока поручил президент России Владимир Путин, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края обеспечить подготовку и проведение в 2022 году во Владивостоке VII Международных спортивных игр «Дети Азии», – указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Заявка на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке была представлена на Восточном экономическом форуме.

Проект презентовали в павильоне «Спорт – норма жизни» Министерства спорта России на «Улице Дальнего Востока». В презентации заявки, модератором которой выступил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, глава Владивостока Константин Шестаков и президент международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

Как отметил тогда Константин Шестаков, Владивосток неоднократно являлся организатором крупных спортивных мероприятий высокого уровня. Это чемпионат мира по тхэквондо, кубок мира по аквабайку, чемпионат мира по го, международная регата СКФ среди больших парусников, ежегодный марафон Galaxy Marathon, «Забег.РФ». К слову, в 2019 году Владивосток признан беговой столицей России.

«У нас есть хороший опыт проведения международных мероприятий на высоком уровне. Администрация Владивостока готова оказать содействие в организации и проведении международных спортивных игр «Дети Азии», – подчеркнул Константин Шестаков.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Они охватывают весь Азиатский континент, а также некоторые страны Европы.

Отметим, что мероприятия высокого уровня дают принимающим городам мощный импульс в развитии. После проведения соревнований в городе остается мощная спортивная база для подготовки спортсменов и инфраструктура для его жителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]