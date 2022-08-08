Владивосток передал Якутску флаг игр «Дети Азии»

Впечатляющим шоу завершились во Владивостоке VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия прошла накануне, 7 августа, в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» и собрала тысячи участников и зрителей.

Во время торжественной церемонии глава Владивостока Константин Шестаков передал флаг игр мэру Якутска Евгению Григорьеву. Именно там пройдут VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году.

«Мы закрываем еще одну незабываемую страницу в летописи мирового детского спорта, - обратился к участникам церемонии президент международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. - Эти радостные дни спорта и дружбы пролетели как один миг. Мы очень рады, что наши игры стали частью истории в жизни Приморского края. Это бесценный опыт для всех нас».

Константин Шестаков выразил уверенность в том, что у всех гостей игр останутся самые добрые воспоминания о дальневосточной столице.

«А Владивосток навсегда запомнит замечательные игры «Дети Азии», которые впервые прошли в столице Дальнего Востока, — отметил глава города. — Особенно дороги они стали спортсменам Владивостока, наши ребята завоевали 21 медаль. Мы их обязательно отметим — всех и каждого, вместе с тренерами, которые вели их к победам».

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» прошли во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В соревнованиях принимали участие спортсмены 13-16 лет из 12 зарубежных государств и восьми регионов России. За 10 дней было разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Соревнования были организованы Дирекцией по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края, Министерства спорта России, Министерства просвещения РФ, администрации Владивостока.

Всю информацию о соревнованиях, участниках и результатах можно найти на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]