Экскурсию по администрации Владивостока провели для учеников школы № 13

Участниками экскурсии стали семиклассники, победившие в городском интернет-конкурсе, посвящённом Дню учителя. Школьникам рассказали про работу управлений администрации, показали актовый зал и даже кабинет главы Владивостока, где с ними встретился Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.



В разговоре с главой города школьники поделились своими планами на будущее и рассказали, каким видят будущее Владивостока. Детей также интересовали вопросы благоустройства, экологии, строительства дорог и когда Владивосток станет городом-миллионником.

Отвечая на вопросы юных горожан, Константин Шестаков рассказал, сколько средств требуется для наведения чистоты в городе.

«Чтобы один раз промыть центральные улицы города с применением пены, требуется порядка 10 миллионов рублей, - отметил он. – Но это необходимая работа. Чистые улицы помогут сделать Владивосток комфортным. Тогда и жители города будут, возможно, с меньшей вероятностью мусорить».

Во время встречи школьники и Константин Шестаков обсудили проблему с незаконными граффити на остановках, памятниках и фасадах города. Ребята предложили выделить уличным художникам отдельные площадки для реализации своих проектов, а вандалов - наказывать.

Затронули школьники и вопросы экологии.

«Как сделать, чтобы экологическая ситуация в городе изменилась в лучшую сторону, несмотря на количество автомобилей?» – спросил один из учеников.

По словам главы города, решать этот вопрос необходимо комплексно. Первое - это переход на экологичный транспорт. Второе - улучшение работы общественного транспорта.

«Как раз в этом направлении мы двигаемся. Чтобы мотивировать людей делать выбор в пользу общественного транспорта, нужно сделать его чистым, комфортным, а благодаря выделенным полосам пассажиры могли бы на нем передвигаться по маршруту быстрее, чем на личном авто», - уточнил Константин Шестаков.

В завершение встречи глава города рассказал ребятам про интересные форматы дополнительного образования, которые помогут школьникам реализовывать свои желания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]