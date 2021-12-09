Константин Шестаков рассказал школьникам о проектах развития транспортной инфраструктуры и пешеходных зон города

Глава Владивостока Константин Шестаков в рамках проекта «Россия – страна возможностей» сегодня, 8 декабря, встретился со старшеклассниками гимназии № 2. Ребят интересовали темы развития города, большие проекты и возможности их реализации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Все крупные мероприятия работают на развитие городской среды и сферы благоустройства. Глава объяснил школьникам, что они помогают привлекать средства для улучшения инфраструктуры под проведения крупных проектов и после завершения мероприятий эта инфраструктура остается городу. От того, насколько она будет гармонично встроена в городское пространство, зависит будущий имидж Владивостока.

Мэр отметил, что только в следующем году Владивосток примет сразу несколько крупных мероприятий, помимо уже традиционных. Это спортивные игры «Дети Азии» и Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле, называемый «Тигриный саммит». В планах - провести в городе и Универсиаду.

Кроме того, ребята задавали вопросы о развитии транспортной и пешеходной инфраструктуры. Спрашивали, когда в городе будет введен платный паркинг и появятся новые пешеходные маршруты.

Константин Шестаков отметил, что только благодаря введению платных парковок транспортная ситуация не изменится. Нужно работать в комплексе и предоставить альтернативу для тех, кто отказывается от автомобиля – на сегодня это общественный транспорт.

«Общественный транспорт станет хорошей альтернативой автомобилю, если он будет экологичным и удобным, а также позволить людям добираться быстрее, чем на машине. Необходимо внедрять выделенные полосы», - разъяснил глава города, отметив, что единоразово городской бюджет не сможет понести такие расходы, поэтому прорабатывается вопрос концессионного соглашения на создание электробусного парка в городе.

Отвечая на вопрос о прогулочных зонах во Владивостоке, глава отметил, что вскоре будет реконструирована улица Мордовцева.

«Это будет улица с односторонним движением, бетонные блоки, которые занимают немало места, уберут. Для удобства пассажиров автобусов на Семеновской площади появятся несколько перронов», - сказал глава города.

Также мэр уточнил, что уже просчитаны проекты на 5-10 лет по созданию пешеходного центра Владивостока. Однако для их реализации требуется сумма, равная половине городского бюджета. Поэтому важной частью работы городской команды является привлечение инвестиций.

Встреча прошла в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Кроме главы Владивостока, беседы со школьниками проведут участники всероссийского конкурса руководителей «Лидеры России». Они обсудят с ребятами вопросы профориентации и проведут для них уроки лидерства. Встречи пройдут в 12 школах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]