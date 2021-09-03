Соглашение о развитии общественного транспорта во Владивостоке подписано в рамках ВЭФ

Соглашение о сотрудничестве по комплексному развитию систем общественного транспорта во Владивостоке подписали 3 сентября в рамках ВЭФ заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Артем Довлатов, заместитель председателя правительства Приморья Михаил Петров и глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В документе говорится о комплексной модернизации общественного транспорта Владивостока и Владивостокской агломерации. Предполагаются реконструкция и строительство инфраструктуры общественного транспорта, обновление автобусного парка и подвижного состава электротранспорта. Отдельными пунктами стоят создание единого оператора и интеллектуальной транспортной системы (ИТС) городского общественного транспорта, развитие безналичных способов оплаты проезда.

Для реализации проектов будут привлекать средства федерального центра, кредитные ресурсы и частные инвестиции как местных, так и федеральных партнеров.

«Соглашение позволит тесно взаимодействовать с ВЭБ.РФ. Получить дополнительное финансирование для обновления подвижного состава, сделать его более удобным и привлекательным для жителей и гостей Приморского края. Транспортная составляющая – одна из важнейших в деле формирования комфортных условий для граждан», – отметил зампреда правительства Приморья Михаил Петров.

Мэр Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что подписанное с ВЭБ.РФ соглашение позволит серьезно обновить сферу общественного транспорта.

«В рамках соглашения планируется модернизировать трамвайные пути, развивать троллейбусные маршруты, сделать из троллейбуса магистральный транспорт, который свяжет отдаленные районы с центром города, - обозначил Константин Шестаков. – Электрический транспорт развивается во всем мире, и для Владивостока это также актуально. Будем обновлять парк – как трамваев и троллейбусов, так и автобусов. Продолжим развивать и электробусы. Для реализации проектов прорабатывается вариант концессионного соглашения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]