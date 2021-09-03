Трехстороннее соглашение по модернизации системы теплоснабжения Владивостока подписали на ВЭФ

3 сентября, в рамках Восточного экономического форума было заключено трехстороннее соглашение по модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения Владивостока. Документ подписали генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, председатель Правительства Приморского края Вера Щербина и глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

С целью обеспечения надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей Владивостока стороны договорились разработать программу модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения, рассмотреть меры поддержки, необходимых для эффективного функционирования единой теплоснабжающей организации. Также будет рассмотрена передача муниципальных тепловых сетей в концессию Дальневосточной генерирующей компании.

«На сегодняшний день тепловые сети во Владивостоке нуждаются в капитальном ремонте. К сожалению, для муниципалитета это неподъемная сумма. Благодаря заключенному соглашению, у нас появится возможность исправить эту ситуацию и вывести качество предоставляемых коммунальных услуг на новый уровень», - отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

Отметим, что уровень износа теплосетей во Владивостоке на сегодняшний день составляет около 80%. Ежегодно в городе ведутся работы по замене и капитальному ремонту участков теплотрасс, однако для приведения состояния теплотрасс к нормативным параметрам необходима масштабная замена участков тепловых сетей.

Ранее в мэрии рассматривалось несколько вариантов решения проблемы – передачи теплосетей ДГК, концессионные соглашения с инвесторами и льготные кредиты на ремонт по госпрограмме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]