В Артеме построят новую ТЭЦ, во Владивостоке модернизируют имеющуюся

РусГидро и власти Приморья подписали соглашения о сотрудничестве при реализации проектов модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительства Артемовской ТЭЦ-2, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «Дальневосточной генерирующей компании».

Оба проекта будут реализованы на территории Приморского края в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики/ Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 подписали Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк.

Владивостокская ТЭЦ-2 является крупнейшей электростанцией Владивостока и вторым по мощности энергообъектом Приморского края. Сейчас электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1 051 Гкал/ч. На станции установлены 6 турбоагрегатов и 14 котлоагрегатов, большинство из которых работает на природном газе.

Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает полную замену трех самых старых турбоагрегатов, которые были введены в эксплуатацию в 1970-1972 гг. и отработали почти 50 лет, достигнув высокой степени износа. Кроме того, планируется реконструировать 8 из 14 котлоагрегатов, заменить силовые трансформаторы и другое электротехническое оборудование, реконструировать главный корпус, внедрить современную автоматическую систему управления.Мощность станции увеличится до 574 МВт и 1 100 Гкал/ч.

Модернизация будет вестись поэтапно, с вводом в эксплуатацию нового оборудования в 2022-2025 гг.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 подписали Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Расположится на новой площадке недалеко от поселка Суражевка.

Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]