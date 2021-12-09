Финалисты конкурса «Лидеры России» проводят встречи со старшеклассниками Владивостока

Финалисты всероссийского конкурса руководителей «Лидеры России» проводят встречи со старшеклассниками Владивостока. Они делятся контактами, раскрывают свои лайфхаки и отвечают на вопросы ребят. Встречи проходят в рамках проекта «Россия – страна возможностей», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Перед школьниками выступают 11 лидеров - финалисты конкурса последних лет. Ученики 9-11 классов могут задавать любые вопросы по саморазвитию и реализации в будущем и тут же получают обратную связь.

Старшеклассники школы № 83 смогли пообщаться и напрямую задать вопросы о финансовой грамотности, секретах инвестиций, развитии банковской сферы и новых технологиях управляющему Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергею Радюшкину.

«Сбер уделяет значительное внимание финансовой грамотности подрастающего поколения, - говорит Сергей Радюшкин, - и это тот фактор, который поможет ребенку в будущем стать уверенным, взвешенным и предприимчивым, выработать новые финансовые привычки, избежать проблем с пониманием ценности денег и любых видов мошенничества».

Руководитель отдела пресс-службы губернатора и правительства Приморского края Екатерина Века свое выступление посвятила теме трендов и их влияния на будущее развитие молодёжи. Вместе со старшеклассниками школы № 65 рассуждали о блогерстве с точки зрения того, должно ли это быть основным источником заработка или стать дополнением к успешной реализации в основной профессии, о том, что социальные сети сегодня – это важная часть имиджа, о роли женщины во власти. И, конечно, говорили о возможностях, которые открываются перед молодёжью.

«Основной миссией моего общения с ребятами была мотивация их на использование как можно большего количества возможностей, которые перед ними открываются. А возможностей этих действительно огромное множество, по самым разным направлениям – различные грантовые программы, конкурсы профессионального мастерства. Нужно только хотеть этого, изучать необходимую информацию, ставить перед собой цели. Хотелось зарядить старшеклассников своей энергией, стимулировать их к дальнейшему развитию, дать пищу для размышлений – что-то такое, что им, возможно, не расскажут дома или в школе. Надеюсь, была полезной», - отметила Екатерина Века.

В актовом зале гимназии № 1 старшеклассники встретились с руководителем фонда «Энергия участия» Вероникой Сипачёвой.

Она рассказала о том, какую роль в ее жизни сыграли волонтёрство и общественная деятельность, которые из хобби переросли в профессиональную деятельность по развитию некоммерческого сектора Приморья.

«Общественная работа подарила мне незабываемые впечатления, расширила круг общения, позволила «прокачать» себя – отточить организационные навыки, навыки командной работы и коммуникации, управленческие навыки, навыки взаимодействия с органами власти и бизнесом и многое другое. Это те навыки, которые часто называют надпрофессиональными, и именно за счет них сегодня при прочих равных условиях человек становится более конкурентоспособен», - утонила Вероника Сипачева.

Вероника подробно объяснила, что сейчас у старшеклассников есть хорошие возможности развить свои навыки и компетенции, реализовать собственные проекты и с учётом этого строить свою траекторию развития. Школьники Владивостока уже сегодня могут активно вовлекаться в проекты платформы «Россия – страна возможностей» и не только, развиваться и становиться лучшей версией себя.

Во встречах также принял участие и глава Владивостока Константин Шестаков. В рамках прямого диалога он рассказал старшеклассникам гимназии № 2 о будущем развитии Владивостока, крупных проектах, важности работы в команде и ответил на вопросы ребят о проектах развития транспортной инфраструктуры и пешеходных зон города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]