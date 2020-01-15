В Дальневосточном федеральном университете проходит полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участникам предстоит побороться за право попасть в суперфинал и выиграть 1 миллион рублей. Сегодня они пройдут несколько тестовых заданий, а также познакомятся с руководителями страны и топ-менеджерами крупных корпораций.

В это раннее утро на площадке федерального университета собрались не студенты, а лучшие управленцы со всего Дальнего Востока. Участники полуфинала конкурса «Лидеры России». 330 человек, преуспевших на этапе дистанционного тестирования.

Главная стойка регистрации. И прямо сейчас получим именные карточки, которые помогут нам попасть в кулуары конкурса.

В большом зале - официальная церемония открытия. Виктор Пахмутов — один из участников конкурса, кстати, из Приморья.

- Виктор, расскажите, почему решили поучаствовать и какие возможности лично для вас открывают «Лидеры России»?

Виктор Пахмутов, участник полуфинала конкурса «Лидеры России»: «Этот конкурс очень престижный. Здесь собираются самые крутые представители компаний, различных государственных органов со всей России. Здесь огромная почва для нетворкинга. Здесь можно получить разные контакты для реализации своих проектов на федеральном уровне».

Это первый в этом году полуфинал. В течение двух дней конкурсантам предстоит показать свои лидерские качества и побороться за место под солнцем.

Антон Волошко, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края: «Дальний Восток и Приморье, конечно же, нуждается в квалифицированных кадрах. Те участники, которые дошли в конкурсе до полуфинала, не дошли, которые участвуют в подобного рода мероприятиях, конечно, они востребованы во всех сферах, в том числе и властных структур. Есть позитивные примеры в правительстве Приморского края - трудоустроены несколько человек».

В этом зале участники решают задания на время и на различную тематику. Лидеры России — не просто социальный лифт для большинства участников, это возможность лично пообщаться с руководителями страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. У каждого есть шанс стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.

Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»: «Это возможность получить какие-то предложения о работе. Хотя это не является целью конкурса. У нас много партнеров - компаний, которые присматриваются к нашим участникам и особенно к финалистам. И я думаю, что многие смогут сделать карьерный рывок».

С помощью такого стенда участники могут познакомиться друг с другом, найти едномышленников и узнать, какие лидеры в вашем регионе. К примеру, эгоистов мало, но все хотят работать на благо страны и заработать миллиард. Итоги конкурса подведут уже завтра. Победители смогут поработать с ведущими управленцами страны. А финалистов ждет образовательный грант в размере миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]