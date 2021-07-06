Школьница из Приморья стала победителем в номинации «Сказки о космосе» конкурса «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе» конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За победу боролись более 10 тысяч ребят из 78 регионов России и других государств, в том числе Великобритании, Исландии, Польши и Киргизии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По результатам конкурса одной из 100 победителей стала 13-летняя жительница Приморского края Полина Юдина. Она учится в средней общеобразовательной школе № 1 имени Омельяненко Лесозаводского городского округа. На суд жюри девочка представила проект «Познавательный кластер, посвященный 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос».

«Принять участие в номинации “Сказки о космосе” конкурса “Моя страна – моя Россия” смогли не только школьники, но и дети до семи лет. Сегодня впервые победителями проекта платформы “Россия – страна возможностей” стали дошкольники. Мы рады, что еще совсем юные ребята уже сейчас могут познакомиться и сделать свои первые открытия с нашей платформой», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В 2021 году ряд тематических номинаций, в том числе специальная номинация «Сказки о космосе», проходят при поддержке партнера конкурса – Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

В качестве приза самые юные победители получат подарки от конкурса, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы», которая пройдет в Международном детском центре «Артек».

Полный список победителей специальной номинации «Сказки о космосе» представлен на сайте проекта.

Как уточнили в краевом министерстве образования, конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]