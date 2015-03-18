Новости Общество
Сегодня, 15:50

Студентка ДВФУ стала победителем конкурса проектов президентской платформы

Студентка ДВФУ стала победителем конкурса проектов президентской платформы

Источник фото: primorsky.ru

Жительница Владивостока Анастасия Еремеева успешно выступила на XVII Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Мероприятие является одним из приоритетных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Анастасия Еремеева является студенткой Дальневосточного федерального университета. В финале мероприятия она представила образовательный курс «Юный инженер», призванный мотивировать школьников к углубленному изучению естественных наук. Участники программы смогут реализовывать собственные тематические проекты под руководством тьюторов из числа магистрантов и аспирантов с использованием оборудования вуза.

«Проект ориентирован на школьников Амурской области и Приморского края – регионов, имеющих особую потребность в специалистах нефтехимической отрасли. Уверена, что победа в конкурсе и поддержка президентской платформы “Россия – страна возможностей” позволит в ближайшее время реализовать программу, что в будущем поспособствует пополнению кадрового резерва Дальнего Востока местными высококвалифицированными специалистами», – поделилась Анастасия Еремеева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме