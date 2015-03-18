Студентка ДВФУ стала победителем конкурса проектов президентской платформы

Жительница Владивостока Анастасия Еремеева успешно выступила на XVII Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Мероприятие является одним из приоритетных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Анастасия Еремеева является студенткой Дальневосточного федерального университета. В финале мероприятия она представила образовательный курс «Юный инженер», призванный мотивировать школьников к углубленному изучению естественных наук. Участники программы смогут реализовывать собственные тематические проекты под руководством тьюторов из числа магистрантов и аспирантов с использованием оборудования вуза.

«Проект ориентирован на школьников Амурской области и Приморского края – регионов, имеющих особую потребность в специалистах нефтехимической отрасли. Уверена, что победа в конкурсе и поддержка президентской платформы “Россия – страна возможностей” позволит в ближайшее время реализовать программу, что в будущем поспособствует пополнению кадрового резерва Дальнего Востока местными высококвалифицированными специалистами», – поделилась Анастасия Еремеева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]