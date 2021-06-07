Приморские ТикТокеры стали одними из самых активных в конкурсе «Страна открытий»

Завершился прием работ на всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», в котором подростки от 15 до 17 лет рассказали о туристическом многообразии своих родных мест. Молодые жители Приморья из Владивостока, Артема, Чугуевки и других территорий края стали одними из самых активных участников. Итоги проекта и имена победителей огласят в конце июня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» организован комитетом по туризму Москвы совместно с Ростуризмом и группой компаний «Просвещение». Принять в нем участие могли подростки от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять видеорассказ до трех минут о любимых местах своего города по одной из 10 номинаций и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега – #странаоткрытий и #названиегорода.

Как отмечают организаторы, видеоролики на всероссийский конкурс прислали 25 тысяч школьников из 85 регионов России. Ребята из Приморья представили свой родной край: рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других необычных местах, достойных внимания туристов. Среди них, например, Золотой мост во Владивостоке.

«География конкурса охватила всю Россию – от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались подростки из Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области и других, которые рассказали о туристическом многообразии своих родных мест. Самыми популярными стали номинации "Россия глазами детей", "Урбанистика" и «Креативные индустрии», – отметили в оргкомитете.

От Приморья участие приняли 14 подростков. Это Анна Старкова из села Владимиро-Александровское, Анна Слепцова из Артема, Денис Кан, Максим Бирюков и Карина Бекметова из Владивостока, Антон Гридчин, Инна Сторчило из села Чугуевка, Маргарита Шевченко из поселка Кавалерово, Анжелика Ярославцева из села Камень-Рыболов, Дарья Саковская и Дарья Коба из поселка Лучегорск, Георгий Ключенко из поселка Славянка, Диана Бондарь из села Анучино, Денис Чарекчан из села Кировка.

Вошел ли кто-то из ребят в число лауреатов конкурса, станет известно в конце июня.

Отметим, победители конкурса станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Кроме того, они смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]