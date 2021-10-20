Старое на новое: «Ростелеком» заменит приморцам интернет-оборудование

«Ростелеком» приступил к масштабной бесплатной замене устаревшего интернет-оборудования, находящегося в аренде у абонентов Приморского края. До конца текущего года в рамках программы «Реновация» компания планирует установить более четырех тысяч новых терминалов для предоставления услуг связи по технологиям PON[1] и ME[2], сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

В Приморском крае почти 20 тысяч клиентов «Ростелекома» используют старые роутеры и маршрутизаторы, которые уже не в полной мере отвечают современным стандартам качества. Устаревшее оборудование может повлиять на стабильность доступа в интернет и работу цифровых сервисов. Абонентские оптические терминалы, предлагаемые «Ростелекомом» на замену, обеспечивают стабильный сигнал и широкую зону покрытия. Устройства поддерживают одновременную работу сети Wi-Fi в двух частотных диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет добиваться скорости передачи данных до 1300 Мбит/с.

«В проект “Реновация” были включены абоненты, проживающие в самых крупных населенных пунктах края: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Славянка. На сегодняшний день “Ростелеком” заменил уже более 2,5 тысячи оптических терминалов. Клиенты говорят, что после смены роутера разница ощутима сразу и отмечают более стабильную работу Wi-Fi. Добавлю, что установка нового оборудования бесплатная, текущая стоимость аренды роутера не изменяется», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Контактный центр «Ростелекома» адресно информирует абонентов о возможности установки нового устройства. Если клиент согласен, технический специалист придет домой в назначенное время и произведет бесплатную установку и настройку оборудования.





[1] PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. PON позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю. Он заводится непосредственно в квартиру или частный дом.

[2] МЕ (Metro Ethernet) — технология, при которой оптический кабель заводиться в здание, далее внутри до абонентов прокладывается медный кабель

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]